Журналіст із Полтавщини став лауреатом медалі Ґарета Джонса

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Він є дослідником Голодомору та політичних репресій в Україні

У цьому році науковець, дослідник та журналіст із Полтавщини Олександр Панченко став лауреатом відзнаки «Медаль Ґарета Джонса. Правда і Честь», заснованої в пам’ять відомого журналіста, який першим відкрив світові очі на трагічні події в Україні 1932-1933 років. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі член Національної спілки журналістів України Юрій Бондар.

Олександр Панченко — автор 13 приватних наукових досліджень та книг політичної публіцистики, україністики та краєзнавства, статей у галузі історії держави й права, нарисів та есеїв з проблем та історії українського державотворення, упорядник 16 книг спогадів та збірників статей визначних діячів української політичної еміграції, приват-доцент Українського Вільного Університету у Мюнхені.

Нині мешкає у Лохвиці на Полтавщині.

Відзнака «Медаль Ґарета Джонса» — недержавна нагорода з особливим статусом, започаткована для вшанування та нагородження журналістів, видавців, науковців за вагомий внесок у дослідження Голодоморів в Україні, високу професійну майстерність, сприяння відновленню історичної правди про трагічні сторінки минулого України. Щороку навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначає лауреатів та присуджує ці відзнаки.

Нагадуємо, щороку в Україні відзначається День пам’яті жертв Голодомору у четверту суботу листопада. Цього року цей день припадає на 25 листопада. О 16.00 відбудеться Загальнонаціональна хвилина мовчання.