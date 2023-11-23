25 листопада Вище професійне училище №7 запрошує на день відкритих дверей

25 листопада о 10.00 педагогічний колектив Вищого професійного училища №7 міста Кременчука запрошує випускників 9-11-х класів та їхніх батьків на день відкритих дверей.
Присутні зможуть ознайомитися з училищем, цікавими професіями та спеціальностями, умовами набору та навчання, матеріально-технічною базою, здійснити пізнавальну екскурсію училищем, отримати відповіді на свої запитання. Запрошують приходити разом з друзями та однокласниками.
Адреса навчального закладу: м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14, тел. 098-100-14-77.
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