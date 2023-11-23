Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Афіша

25 листопада Вище професійне училище №7 запрошує на день відкритих дверей

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 105

 

Чекають випускників 9-11-х класів та їхніх батьків

25 листопада о 10.00 педагогічний колектив Вищого професійного училища №7 міста Кременчука запрошує випускників 9-11-х класів та їхніх батьків на день відкритих дверей.

Присутні зможуть ознайомитися з училищем, цікавими професіями та спеціальностями, умовами набору та навчання, матеріально-технічною базою, здійснити пізнавальну екскурсію училищем, отримати відповіді на свої запитання. Запрошують приходити разом з друзями та однокласниками.

Адреса навчального закладу: м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14, тел. 098-100-14-77.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: день відкритих дверей ВПУ №7
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх