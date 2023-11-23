У Шишаках чоловік викрав авто у односельця — поліція

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 0

У ніч на 20 листопада у мешканця селища Шишаки Миргородського району викрали авто. Об 11.00 39-річний чоловік звернувся до правоохоронців. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Чоловік повідомив, що ввечері 19 листопада він залишив поблизу свого будинку автомобіль ВАЗ-21099, а вранці автомобіля не стало. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Поліціянти знайшли автомобіль поблизу одного з торгівельних центрів Полтави.

Також правоохоронці знайшли підозрюваного в угоні. Ним виявився 34-річний мешканець селища Шишаки, який раніше мав проблеми із законом. Фігуранту повідомили про підозру та обирають запобіжний захід.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії.