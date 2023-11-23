Лєднік розповів, з чим у Кременчуцькому районі пов'язане коливання рівня води у Дніпрі

Мешканці Кременчуцького району помітили різке коливання води у Дніпрі. Тож сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу журналісти запитали у керівника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, з чим це пов’язано.
За словами керівника КРВА Олега Лєдніка, це пов’язано з графіком роботи енергетичної системи.
Також, за словами Лєдніка, енергетики закликають економити електроенергію, через дефіцит в енергосистемі.
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