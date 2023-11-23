Лєднік розповів, з чим у Кременчуцькому районі пов'язане коливання рівня води у Дніпрі

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 0

За його словами, ніякого підтоплення немає

Мешканці Кременчуцького району помітили різке коливання води у Дніпрі. Тож сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу журналісти запитали у керівника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, з чим це пов’язано.

— Спостерігали вчора ситуацію, коли піднялася вода на нижньому б'єфі (це нижче від Кременчуцької ГЕС поблизу Кременчука), рівень води становив 67,40 метри. Але сьогодні рівень води вже впав майже на 2 метри й зараз становить 64,52 метра, — говорить Олег Лєднік.

За словами керівника КРВА Олега Лєдніка, це пов’язано з графіком роботи енергетичної системи.

— Отже, наразі підтоплення ніякого не буде. Якщо будуть зміни в рівні води в Кременчуцькому водосховищі, ми будемо оперативно вас про це повідомляти, — зазначив Олег Лєднік.

Також, за словами Лєдніка, енергетики закликають економити електроенергію, через дефіцит в енергосистемі.