Кременчуцький перинатальний центр отримав 100 нових боксів «пакунок малюка»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 167

Бокси орієнтовані під холодну пору року

Міністерство соціальної політики передало в Кременчуцький перинатальний центр 100 нових боксів «пакунок малюка». Бокси орієнтовані під холодну пору року.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 23 листопада.

До переліку товарів в бебі-боксі, який можуть отримати батьки під час війни, входить 28 предметів для догляду за дитиною. Вартість усього наповнення — до 5 тисяч гривень, зазначили в міській раді.

Що входитиме у вартість пакунка під час війни:

підгузки одноразові для новонароджених;

серветки вологі одноразові для дітей від 0 років;

ситцева, фланелева, муслінова та багаторазова водостійка пелюшки;

шапочки (від 0 до 6 місяців);

шкарпетки;

термометр для води та тіла, без вмісту ртуті;

ножиці дитячі;

тепла ковдра, плед-ковдра та підковдра;

розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок без дрібних деталей;

крем із вмістом ланоліну та рідке дитяче мило-шампунь з дозатором;

коробка-колиска із міцного картону.

У разі неотримання «пакунку малюка» у закладі охорони здоров’я, заяву на його отримання слід подати не пізніше, ніж за 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я — протягом року з дня народження дитини.

Раніше ми писали як і де кременчуцькі батьки можуть отримати «пакунок малюка».



