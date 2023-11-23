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Кременчук, Соціальний захист

Кременчуцький перинатальний центр отримав 100 нових боксів «пакунок малюка»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 167

 

Бокси орієнтовані під холодну пору року

Міністерство соціальної політики передало в Кременчуцький перинатальний центр 100 нових боксів «пакунок малюка». Бокси орієнтовані під холодну пору року.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 23 листопада.

До переліку товарів в бебі-боксі, який можуть отримати батьки під час війни, входить 28 предметів для догляду за дитиною. Вартість усього наповнення — до 5 тисяч гривень, зазначили в міській раді.

Що входитиме у вартість пакунка під час війни: 

  • підгузки одноразові для новонароджених;
  • серветки вологі одноразові для дітей від 0 років;
  • ситцева, фланелева, муслінова та багаторазова водостійка пелюшки;
  • шапочки (від 0 до 6 місяців);
  • шкарпетки;
  • термометр для води та тіла, без вмісту ртуті;
  • ножиці дитячі;
  • тепла ковдра, плед-ковдра та підковдра;
  • розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок без дрібних деталей;
  • крем із вмістом ланоліну та рідке дитяче мило-шампунь з дозатором;
  • коробка-колиска із міцного картону.

У разі неотримання «пакунку малюка» у закладі охорони здоров’я, заяву на його отримання слід подати не пізніше, ніж за 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я — протягом року з дня народження дитини.

Раніше ми писали як і де кременчуцькі батьки можуть отримати «пакунок малюка».


ПО ТЕМІ:

Як і де кременчуцькі матусі можуть отримати «пакунок малюка»

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: пакунок малюка перинатальний центр
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