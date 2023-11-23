Кременчуцький перинатальний центр отримав 100 нових боксів «пакунок малюка»

Міністерство соціальної політики передало в Кременчуцький перинатальний центр 100 нових боксів «пакунок малюка». Бокси орієнтовані під холодну пору року.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 23 листопада.
До переліку товарів в бебі-боксі, який можуть отримати батьки під час війни, входить 28 предметів для догляду за дитиною. Вартість усього наповнення — до 5 тисяч гривень, зазначили в міській раді.
Що входитиме у вартість пакунка під час війни:
У разі неотримання «пакунку малюка» у закладі охорони здоров’я, заяву на його отримання слід подати не пізніше, ніж за 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я — протягом року з дня народження дитини.
Раніше ми писали як і де кременчуцькі батьки можуть отримати «пакунок малюка».
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