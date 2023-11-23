У Горішніх Плавнях чоловік пограбував місцевого мешканця — поліція

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Вночі з 21 на 22 листопада у Горішніх Плавнях пограбували 30-річного містянина. Про це повідомила пресслужба поліції.

Зі слів заявника, пограбування сталося в під’їзді будинку на вулиці Добровольського. Нападник забрав у потерпілого гроші та мобільний телефон. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Слідчі та оперативники встановили обставини події та вийшли на слід правопорушника.

— Оперативники та слідчі відділу поліції гарячим слідом з’ясували, що до кримінального правопорушення причетний місцевий 25-річний мешканець. Фігуранта затримали, — повідомив Олександр Акіменко, начальник відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції.

Чоловікові повідомили про підозру та обирають запобіжний захід.