У Горішніх Плавнях чоловік пограбував місцевого мешканця — поліція

Вночі з 21 на 22 листопада у Горішніх Плавнях пограбували 30-річного містянина. Про це повідомила пресслужба поліції.
Зі слів заявника, пограбування сталося в під’їзді будинку на вулиці Добровольського. Нападник забрав у потерпілого гроші та мобільний телефон. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Слідчі та оперативники встановили обставини події та вийшли на слід правопорушника.
Чоловікові повідомили про підозру та обирають запобіжний захід.
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