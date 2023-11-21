Військового з Горішніх Плавнів Сергія Харламова посмертно нагородили орденом «За мужність»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 236

Військовий загинув на 58 році життя, боронячи Україну від росіян

Військового з Горішніх Плавнів Сергія Харламова посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ Президента України №755/2023 від 17 листопада 2023 року міститься на сайті очільника нашої держави Володимира Зеленського.

Головний сержант Сергій Васильович Харламов нагороджений посмертно цим орденом за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, чоловік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, а потім пішов служити. Військовий загинув на 58 році життя під час оборони населеного пункту Кузьминівка, що на Донеччині, 10 серпня 2022 року.