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Кременчук, Воїни світла

Військового з Горішніх Плавнів Сергія Харламова посмертно нагородили орденом «За мужність»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 236

 

Військовий загинув на 58 році життя, боронячи Україну від росіян

Військового з Горішніх Плавнів Сергія Харламова посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ Президента України №755/2023 від 17 листопада 2023 року міститься на сайті очільника нашої держави Володимира Зеленського.

Головний сержант Сергій Васильович Харламов нагороджений посмертно цим орденом за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, чоловік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, а потім пішов служити. Військовий загинув на 58 році життя під час оборони населеного пункту Кузьминівка, що на Донеччині, 10 серпня 2022 року.

У Горішніх Плавнях попрощалися з воїном Сергієм Харламовим
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Автор: Катерина Турубара
Теги: військовий воїни світла війна орден «За мужність»
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