Фотофакт: у Кременчуці випав перший сніг

Ввечері 19 листопада у Кременчуці близько 21.00 випав перший сніг.
На кілька годин раніше сніг випав у Градизькій громаді Кременчуцького району. Фотографіями з редакцією «Кременчуцького Телеграфа» поділилися читачі.
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Нагадаємо, що 20 листопада у Полтавській області очікується значний сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вночі пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини.
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