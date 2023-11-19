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Кременчук, Фотоколекція

Фотофакт: у Кременчуці випав перший сніг

Вчора, 20:52 Переглядів: 2 063

 

Зима близько

Ввечері 19 листопада у Кременчуці близько 21.00 випав перший сніг.

 

Фото: Артем Коваленко, Катерина Турубара, Ігор Бажан

На кілька годин раніше сніг випав у Градизькій громаді Кременчуцького району. Фотографіями з редакцією «Кременчуцького Телеграфа» поділилися читачі.


Нагадаємо, що 20 листопада у Полтавській області очікується значний сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вночі пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини.


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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко, Катерина Турубара, Ігор Бажан Відео: Артем Коваленко
Теги: Градизьк сніг погода
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