Картопля та автогаз подорожчали, а гречка і цукор подешевшали: як змінилися ціни на Кременчуччині

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні, 17 листопада, ознайомили в Кременчуцькій РВА. Минулого тижня найбільше подешевшали крупа гречана, цукор та капуста, а подорожчали картопля та зріджений газ на автозаправках.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 16 листопада найбільше подешевшали:

група гречана — на 2,65 грн за кг;

цукор — на 0,35 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,37 грн за кг;

дизельне пальне — на 0,10 грн за літр.

Найбільше подорожчали:

картопля — на 1,14 грн за кг;

автогаз — на 1,95 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

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