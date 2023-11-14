Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 15 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 19.00

У зв'язку з виконанням робіт з приєднання до електромереж:

пр. 1-4 Індустріальний;

пров. 2-6 Індустріальний;

квт. 304;

вул. Амвросія Ковальова, Великокохнівська, Віри Холодної; Джерельна, Євгена Патона, Іллі Мєчникова, Індустріальна, Козацька, Марусі Чурай, Миколи Молочникова, Миколи Татарулі, Можайського, Нечуя-Левицького, вул. Олексія Древаля, Солов'їна, Спасо-Преображенська, Чернігівська;

пров. Делегатський, Прибережний, Рівненський, Чорнобаївський;

пр. Сонячний;

туп. Сонячний.

З 6.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;

вул. Олександра Білаша, 2Б-18.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Романа Шухевича, 40.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 9А-36;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

вул. Івана Мазепи, 39-51;

вул. Тараса Шевченка, 54/43.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

пров. Вагонобудівний, 2/34-22;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. І. Миколайчука, 3-10;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

вул. Л. Покладова, 23-30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31-39;

пров. І. Паторжинського, 1-12;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

с. Потоки.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: