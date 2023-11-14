Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 15 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 15 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 19.00
У зв'язку з виконанням робіт з приєднання до електромереж:
- пр. 1-4 Індустріальний;
- пров. 2-6 Індустріальний;
- квт. 304;
- вул. Амвросія Ковальова, Великокохнівська, Віри Холодної; Джерельна, Євгена Патона, Іллі Мєчникова, Індустріальна, Козацька, Марусі Чурай, Миколи Молочникова, Миколи Татарулі, Можайського, Нечуя-Левицького, вул. Олексія Древаля, Солов'їна, Спасо-Преображенська, Чернігівська;
- пров. Делегатський, Прибережний, Рівненський, Чорнобаївський;
- пр. Сонячний;
- туп. Сонячний.
З 6.00 до 18.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;
- вул. Олександра Білаша, 2Б-18.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Романа Шухевича, 40.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 12, 18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- вул. Івана Мазепи, 39-51;
- вул. Тараса Шевченка, 54/43.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. І. Миколайчука, 3-10;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- вул. Л. Покладова, 23-30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31-39;
- пров. І. Паторжинського, 1-12;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Ефірний, 1-26;
- вул. Керченська, 1-43;
- вул. Козацька, 140, 142А.