Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 15 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У середу, 15 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 19.00

У зв'язку з виконанням робіт з приєднання до електромереж:

  • пр. 1-4 Індустріальний;
  • пров. 2-6 Індустріальний;
  • квт. 304;
  • вул. Амвросія Ковальова, Великокохнівська, Віри Холодної; Джерельна, Євгена Патона, Іллі Мєчникова, Індустріальна, Козацька, Марусі Чурай, Миколи Молочникова, Миколи Татарулі, Можайського, Нечуя-Левицького, вул. Олексія Древаля, Солов'їна, Спасо-Преображенська, Чернігівська;
  • пров. Делегатський, Прибережний, Рівненський, Чорнобаївський;
  • пр. Сонячний;
  • туп. Сонячний.

З 6.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;
  • вул. Олександра Білаша, 2Б-18.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Романа Шухевича, 40.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 12, 18;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6;
  • вул. Івана Мазепи, 39-51;
  • вул. Тараса Шевченка, 54/43.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. І. Миколайчука, 3-10;
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
  • вул. Л. Покладова, 23-30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31-39;
  • пров. І. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • с. Потоки.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Ефірний, 1-26;
  • вул. Керченська, 1-43;
  • вул. Козацька, 140, 142А.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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