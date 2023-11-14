Кременчужанки візьмуть участь у чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 105

Кременчуцькі спортсменки Маргарита Брикова та Аліса Літвінчук потрапили у національну збірну України з таеквон-до ІТФ. Вони братимуть участь у чемпіонаті Європи, який пройде навесні 2024 року у словенському місті Копер.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Спортсменки потрапили до збірної після участі у Кубу України з таеквон-до ІТФ. Змагання були відбірковим етапом для формування національної команди, розповіли у Федерації таеквон-до ІТФ України.