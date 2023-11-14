Овочі, паливо та алкоголь: які товари подешевшали на Полтавщині, а на що ціни зросли

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 89

У жовтні ціни на споживчому ринку Полтавщини зросли на 0,6% у порівняні з минулим місяцем, а з початку 2023 року — на 2,7%. Про це повідомили в ГУ статистики на Полтавщині 14 листопада.

Ціни на продукти в жовтні зросли на 1,1%, найбільше — овочі та яйця (на 18,0% та 9,6% відповідно). Зросли ціни на сало, рибу, макарони, м’ясо, рис, борошно та тютюнові вироби.

Водночас подешевшала олія соняшникова на 6,4%, фрукти — на 4,7%. Також ціни знизились на сир, цукор, молоко та алкогольні напої.

У сфері охорони здоров’я також зросли ціни — на 0,5%. В управлінні це пояснюють подорожчанням амбулаторних послуг, ліків та медичного обладнання.

Проїзд у транспорті став дорожчим. Фахівці кажуть, що вартість проїзду виросла через подорожчання палива та мастил. Зазначили, що проїзд у потягу на Полтавщині став дешевшим на 6,7%.

У цілому ціни зросли на тарифи, одяг, взуття та послуги ресторанів. У сферах зв’язку, відпочинку і культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та утримання житла ціни знизились.

Без змін залишилась вартість послуг освіти, розповіли в управлінні.