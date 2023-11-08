Стало відомо, скільки аптек працюють на Полтавщині, та що таке мобільні аптеки

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 74

Голова НСЗУ Наталія Гусак та директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА поспілкувалися з журналістами на тему доступності «Доступних ліків»

На Полтавщині працюють 130 суб'єктів господарювання, які мають аптеки та аптечні пункти. Проте лише у 68 з них громадяни можуть отримати ліки безоплатно чи з невеликою доплатою за державною програмою «Доступні ліки».

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак під час спільної зустрічі з головою Національної служби здоров’я України Наталією Гусак та журналістами регіональних засобів масової інформації.

Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА

В області є такі громади, де немає жодної аптеки чи аптечного пункту. Водночас там, де аптеки є, різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевості суттєва: у містах Полтавщини були погашені 104% виписаних рецептів, у селищах — 102%, а в селах — лише 11%.

Тож запуск мобільних аптек допоможе жителям віддалених населених пунктів отримувати доступ до ліків, зокрема й за програмою реімбурсації.

Кабінет міністрів України вже змінив ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, гуртової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Якщо простими словами, то мобільний аптечний пункт це авто, у якому провадиться роздрібна торгівля лікарськими засобами, який може дістатися до будь-якого населеного пункту.

— Мобільні аптеки відпускатимуть ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки», щоб українці могли зберегти своє життя та здоров’я, — наголосила Наталія Гусак.

Наталія Гусак, голова НСЗУ

Які ліки можна буде купити у мобільних аптеках

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби за рецептом та без нього, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним.

У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Скільки планується створити таких аптек, хто визначатиме потребу в них

МОЗ не визначає кількість та потребу у мобільних аптечних пунктах. Ліцензіати з роздрібної торгівлі лікарськими засобами самостійно визначатимуть потребу та відповідно розподілятимуть потужності.

Міністерство лише надає механізм для здійснення такої торгівлі та закликає аптечні мережі долучитися до ініціативи спрощення доступу населення до лікарських засобів.

Які вимоги до мобільних аптечних пунктів

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. У мобільній аптеці має бути водій та не менше одного фармацевтичного працівника, який безпосередньо відпускатиме лікарські засоби. Наявність завідувача не є обов’язковою, на відміну від стаціонарного аптечного пункту.

Автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис «мобільний аптечний пункт» та інформацію про приналежність до певного ліцензіата.

Транспортний засіб повинен містити достатню кількість площ для належного зберігання та реалізації лікарських засобів, медичних виробів, розміщення касового апарата, холодильного обладнання. Також обов’язковою вимогою є наявність холодильного обладнання та пристроїв реєстрації й здійснення контролю за температурою і відносною вологістю повітря.

Також авто має бути обладнане місцем для санітарної обробки рук.

Хто контролюватиме роботу пересувних аптек

Контроль за діяльністю мобільних аптек покладається на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відомості про автомобільні транспортні засоби мають бути внесені до ліцензійного реєстру.

Також ліцензіат зобов’язаний буде подати до Держлікслужби та органу місцевого самоврядування повідомлення про маршрут мобільного аптечного пункту. Маршрут повинен містити інформацію про пункт відправлення та кінцевий пункт призначення, в тому числі пункти завантаження/розвантаження та місце стоянки транспортного засобу.

Важливо: забороняється використання одного й того ж мобільного аптечного пункту одночасно двома і більше ліцензіатами.