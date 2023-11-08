Від російського артобстрілу загинув військовий з Кременчуччини Олег Іванов

28 жовтня на Харківщині загинув військовий з Кременчуцького району Олег Іванов. Солдат механізованого батальйону загинув у районі села Іванівка Куп’янського району Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу.
54-річний Іванов Олег Володимирович проживав у селі Ольгівка Козельщинської громади Кременчуцького району.
Прощання із загиблим захисником України відбулося 4 листопада у селі Ольгівка.
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