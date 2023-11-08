Військовослужбовець поскаржився на «упереджене ставлення» судді: справу передадуть до апеляційного суду

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 449

При розгляді справи про ДТП з військовослужбовцем С., Андрій Малтиз, суддя Автозаводського районного суду міста Кременчук, призначив йому покарання у вигляді 6 місяців позбавлення права керування транспортними засобами

7 вересня військовослужбовець С., який проходить службу в нашому місті, став учасником ДТП. Воно трапилося у Кременчуці напроти будівлі Автозаводського суду.

Два авто Opel Vectra та Renault Logan не роз’їхалися на дорозі, в результаті чого обидва отримали механічні пошкодження. Водії не змогли домовитися на місці, тому справу про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху передали до суду.

Водій Renault Logan подав позов на відшкодування військовослужбовцем С., який був за кермом Opel Vectra, витрат на ремонт пошкодженого авто. Але військовослужбовець своєї провини не визнає, наполягає на тому, що винні обидва. Про що розповів на першому засіданні суду та запросив проведення експертизи.

— На мій погляд, ми обидва винні у дорожньо-транспортній пригоді, тому я й запросив проведення експертизи. До того ж я надав суду всі документи, в тому числі про те, що в мене немає ніяких адміністративних та кримінальних порушень, до того ж немає жодного штрафу за порушення ПДР, — розповів «Кременчуцькому Телеграфу» С.

Зазначимо, що чоловік також надав суду характеристику й дані про те, що він брав участь в АТО з 2014 року, був поранений, має другу групу інвалідності, отриману в наслідок війни, має кілька бойових нагород, грамот й подяк. Також з лютого 2022 року С. знов проходить службу в лавах ЗСУ. Зараз він займається доставкою на передову автомобілів, які надають закордонні партнери нашим захисникам.

До речі, Opel Vectra, на якому С. потрапив у ДТП, призначався військовому лікарю, який надає допомогу пораненим захисникам на передовій.

— Суд відмовив в проведенні експертизи та на другому засіданні оголосив вирок, який я досі не можу усвідомити. По-перше, попри те, що в ДТП ніхто не постраждав, та я навіть був готовий відшкодувати витрати другому водію, суд визнав мене цілком винним та призначив несправедливий, занадто суворий вирок, який передбачає стаття 124 КУпАП. Це шість місяців позбавлення права керування автомобілем. Для мене, як військовослужбовця це «зв’язані руки», тобто неможливість виконувати свої обов’язки. Суддя не взяв до уваги ні мою характеристику, ні особливості моєї діяльності. Проте замість призначення експертизи та виявлення справді винних у ДТП, замість штрафу, виносить рішення про позбавлення прав, — підкреслює С.

Адвокат військовослужбовця Руслан Лазоренко розповів, що коли в разі ДТП відбулось зіткнення транспортних засобів і при цьому нікому не були завдані тілесні пошкодження (середньої тяжкості або тяжкі) передбачається адміністративна відповідальність відповідно до ст. 124 КУпАП. Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна тягне за собою накладення 850 грн штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

— Вважаю, що суддя не взяв до уваги заслуги військовослужбовця, наявність в нього інвалідності, того, що він й зараз проходить службу, та виніс занадто суворе покарання. Ми подаватимемо справу на розгляд в Полтавський апеляційний суд. Розраховуємо на відновлення справедливості, — підкреслив адвокат.

Сам військовий вважає занадто суворе покарання упередженим ставленням до себе — ніяк інакше пояснити це не може.

Тим часом в Автозаводському суді відмовилися коментувати винесений військовослужбовцю С. вирок. В телефонній розмові керівник апарату суду Юрій Стецик зазначив, що вважає «юридично неправильним надавати будь-яку оцінку рішенню по справі до набрання чинності вироку, тобто до винесення рішення апеляційним судом». Він запропонував зачекати та звернутися за коментарем після розглядання справи в Полтавському апеляційному суді.

Довідково: Андрій Малтиз був призначений суддею Автозаводського районного суду міста Кременчука 7 липня 2020 року. Згідно з декларації про доходи за 2020 рік, він мав земельну ділянку площею 50 кв. м у Довжанську Луганської області та орендував квартиру у тому самому місті. За даними Youcontrol, мав там також зареєстровану фірму.