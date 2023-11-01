1 листопада вулицю Республіканську у Кременчуці відкрили для руху транспорту. КП «Теплоенерго» завершило ліквідацію пориву теплових мереж в районі будинку №63. Маршрути громадського транспорту №2, 4, 25, та приміські маршрутки відновили рух за звичним маршрутом.
Нагадаємо, що закрити рух автотранспорту на вул. Республіканській в районі будинку № 63 планували з 9 по 17 жовтня. Потім термін перекриття продовжили до 26 жовтня. Але 27 жовтня проїзд так і не відкрили. Як тоді повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» директор КП «Теплоенерго» Руслан Радченко, роботи затрималися через дощі.
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