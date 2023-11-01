Розклад руху поїзда Кременчук — Київ може змінитися (опитування)

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«Укрзалізниця» розробляє новий розклад руху для поїзда № 791/790 Кропивницький, Кременчук — Київ.

Для оптимізації розкладу та маршруту, перевізник просить частих пасажирів цього поїзда пройти опитування, яке складається лише з двох питань.

1. Який час прибуття до Києва для вас був би зручнішим:

5.08 (як зараз);

5.40;

6.20;

7.00;

7.40;

8.20;

власний варіант.

2. Чи скористались би ви додатковими зупинками у передмісті Києва:

так, поїзду необхідна зупинка на станції Трипілля-Дніпровське (м. Українка);

так, поїзду необхідна зупинка на станції Миронівка;

ні, я не користуватимусь додатковими зупинками;

власний варіант.

Нагадаємо, у холі залізничного вокзалу Кременчука можна безкоштовно зарядити гаджети.

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