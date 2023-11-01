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Розклад руху поїзда Кременчук — Київ може змінитися (опитування)

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 515

 

«Укрзалізниця» проводить опитування пасажирів

«Укрзалізниця» розробляє новий розклад руху для поїзда № 791/790 Кропивницький, Кременчук — Київ.

Для оптимізації розкладу та маршруту, перевізник просить частих пасажирів цього поїзда пройти опитування, яке складається лише з двох питань.

1. Який час прибуття до Києва для вас був би зручнішим:

  • 5.08 (як зараз);
  • 5.40;
  • 6.20;
  • 7.00;
  • 7.40;
  • 8.20;
  • власний варіант.

2. Чи скористались би ви додатковими зупинками у передмісті Києва:

  • так, поїзду необхідна зупинка на станції Трипілля-Дніпровське (м. Українка);
  • так, поїзду необхідна зупинка на станції Миронівка;
  • ні, я не користуватимусь додатковими зупинками;
  • власний варіант.

Нагадаємо, у холі залізничного вокзалу Кременчука можна безкоштовно зарядити гаджети.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Укрзалізниця
Теги: Укрзалізниця розклад руху зміни опитування поїзд Київ поїзд Кременчук-Київ Кропивницький пасажирські перевезення

Який час прибуття до Києва для вас був би зручнішим?

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