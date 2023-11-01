«Укрзалізниця» розробляє новий розклад руху для поїзда № 791/790 Кропивницький, Кременчук — Київ.
Для оптимізації розкладу та маршруту, перевізник просить частих пасажирів цього поїзда пройти опитування, яке складається лише з двох питань.
1. Який час прибуття до Києва для вас був би зручнішим:
2. Чи скористались би ви додатковими зупинками у передмісті Києва:
Нагадаємо, у холі залізничного вокзалу Кременчука можна безкоштовно зарядити гаджети.
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