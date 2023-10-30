У Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування, знову торгові центри

До Кременчука вкотре надійшла інформація про замінування, повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції. Знову - торгові центри. Електронні листи надійшли на різні адреси.
На місце виїхали екстрені служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. В поліції додали, що аналогічну інформацію отримали й в області.
Нагадаємо, в останнє «мінували» ТЦ в місті 26 жовтня. Тоді інформація не підтвердилася.
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