Кременчуцька РВА: борги по зарплаті у районі перевищують 27 млн грн

У Кременчуцькому районі станом на 1 жовтня працівникам 6-ти підприємств заборгували майже 27,8 млн грн зарплати.
Про це сьогодні на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, це на 4 млн грн менше, ніж було у вересні.
Артем Даценко поясив, що при Кременчуцькій РВА створена комісія із заборгованості податкових надходжень, зарплат та пенсійних виплат. І якщо у когось є інформація про те, що якісь підприємства не виплачують своїм працівникам вчасно зарплату, то варто повідомляти про це в комісію, яка візьме це питання під свій контроль.
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