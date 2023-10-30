Кременчуцька РВА: борги по зарплаті у районі перевищують 27 млн грн

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 38

Куди можна звертатися тим, кому заборгували

У Кременчуцькому районі станом на 1 жовтня працівникам 6-ти підприємств заборгували майже 27,8 млн грн зарплати.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, це на 4 млн грн менше, ніж було у вересні.

Артем Даценко поясив, що при Кременчуцькій РВА створена комісія із заборгованості податкових надходжень, зарплат та пенсійних виплат. І якщо у когось є інформація про те, що якісь підприємства не виплачують своїм працівникам вчасно зарплату, то варто повідомляти про це в комісію, яка візьме це питання під свій контроль.