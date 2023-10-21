На придбання нагородної продукції з бюджету Кременчука витратять майже 70 тисяч грн

Для відзначення Дня визволення України від нацистських загарбників, який святкується щорічно 28 жовтня, придбають нагородної продукції на 69 499 грн.
Відповідне рішення ухвалили, 19 жовтня, на засіданні виконавчого комітету.
У п’ятницю, 20 жовтня, це рішення депутати Кременчуцької міської ради затвердили на позачерговій сесії.
Для купівлі нагородної продукції використають кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.
Як зазначається у рішенні міськвиконкому, кошти виділені на підставі звернення керівника апарату міського голови Світлани Пищити.
Нагадаємо, рік тому - 28 жовтня 2022, у День визволення України від німецько-фашистських загарбників у Кременчуці востаннє горів «вічний вогонь».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.