Бутерброди з оселедцем і буряком на чорному хлібі - смачна закуска на святковий стіл

Бутерброди з оселедцем та буряком на смак схожі на "Оселедець під шубою", але потребують менше часу на приготування та є окремим блюдом
Для бутербродів використовуйте смачний хліб і солодку цибулю. А якщо буряки відварите напередодні, то часу на приготування піде набагато менше.
Складові:
Буряк вимити, зварити в шкірці до готовності (від моменту закипання треба 45-50 хвилин). Воду злити, буряк остудити, очистити від шкірки й натерти на середній тертці. Додати пропущений через прес часник і майонез. Перемішати, посолити за смаком.
Оселедець обробити на філе, видаляючи з риби кісточки.
Чорний хліб наріжте трикутниками. Викладіть на нього бурякову масу, а зверху покладіть шматочок оселедця. Прикрасьте кільцями цибулі.
Поради:
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