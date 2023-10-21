Бутерброди з оселедцем і буряком на чорному хлібі - смачна закуска на святковий стіл

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 312

Бутерброди з оселедцем та буряком на смак схожі на "Оселедець під шубою", але потребують менше часу на приготування та є окремим блюдом





Для бутербродів використовуйте смачний хліб і солодку цибулю. А якщо буряки відварите напередодні, то часу на приготування піде набагато менше.

Складові:

буряк – 1 шт. (невеликий)

часник – 1 зубочок

чорний хліб

майонез

ріпчаста цибуля.

Буряк вимити, зварити в шкірці до готовності (від моменту закипання треба 45-50 хвилин). Воду злити, буряк остудити, очистити від шкірки й натерти на середній тертці. Додати пропущений через прес часник і майонез. Перемішати, посолити за смаком.

Оселедець обробити на філе, видаляючи з риби кісточки.

Чорний хліб наріжте трикутниками. Викладіть на нього бурякову масу, а зверху покладіть шматочок оселедця. Прикрасьте кільцями цибулі.

Поради: