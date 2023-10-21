У Тільців можливий фiнансовий успiх, у Раків – проблеми в особистому життi: гороскоп на 23-29 жовтня

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Овен (21.03-20.04)

Тиждень отримання внутрiшньої волi, перетворення жiночої енергiї. Вiрогiднi приємна звiстка, романтичний вчинок, пiдтримка людей, вiд яких Овни не чекали розумiння. Посилюється життєвий потенцiал Овнiв, їхня особиста чарiвнiсть, магнетизм, уява. Багато хто з них буде багатий на вигадки в органiзацiї свят. Сприятливi днi: 23, 29; несприятливi: 25.

Телець (21.04-21.05)

Цей тиждень вiдпочинку i розслаблення буде вiдмiчений гармонiєю, отриманням космiчної енергiї, справедливiстю. Тiльцi будуть здатнi налагодити взаємини зi своїми близькими, вибачитися за заподiянi неприємностi. Неоднозначний тиждень, пов`язаний зi спокусами легкої наживи. Радощi i негаразди можуть змiнювати одне одного. Не виключений фiнансовий успiх, пов`язаний з виграшем або вдалою покупкою. Але в другiй половинi тижня Тiльцi можуть втратити все придбане. Емоцiйна i фiнансова нестабiльнiсть може остаточно вивести їх з себе. Сприятливi днi: 26; несприятливi: 28.

Близнюки (22.05-21.06)

Iснує вiрогiднiсть стану апатiї i байдужостi до того, що вiдбувається. Ця апатiя буде легко переходити в дратiвливiсть i породжувати бажання дивувати публiку. Можливо, в голову Близнюкам прийде iдея змiнити iмiдж, манеру поведiнки i ставлення до деяких людей. Можливо, що творча уява i прагнення до новизни примусять Близнюкiв зайнятися довгостроковими планами або змiнити сферу дiяльностi. Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 23.

Рак (22.06-22.07)

Цей тиждень пов`язаний з проблемами в особистому життi. Також можливе погiршення взаємин з оточуючими. Швидше за все, Ракiв просто в черговий раз не зрозумiють i заженуть в жорсткi рамки. Не дивлячись на добрi намiри, непримиреннiсть Ракiв у формi зовнiшньої покори стане серйозною перешкодою у спiлкуваннi. Їм буде нелегко в колi власної сiм`ї. Критичний i пiдозрiлий погляд на оточуючий свiт може зробити їх непривабливими в очах всiх людей без виключення. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 28.

Лев (23.07-23.08)

Не виключенi повороти долi, якi примусять Левiв проявити максимальну активнiсть i швидкiсть реакцiї на змiну ситуацiї. Виконання планiв швидше за все не принесе бажаних результатiв. Тиждень пов`язаний з аскезою i помiрнiстю. Зайва обжерливiсть може призвести до найжалюгiднiших наслiдкiв. Обставини примусять вас долати зарозумiлiсть, гординю, буркотливiсть. Протипоказанi екстрасенсорне лiкування i заняття магiєю. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 28.

Діва (24.08-23.09)

Несприятливий тиждень, пов`язаний із нездiйсненними очiкуваннями, марними надiями, непоряднiстю в партнерських стосунках. Стороннiй вплив може згубно вiдобразитися на вашому життi. Будь-яке рiшення може мати найнесподiванiшi наслiдки. Тиждень сприятливий для змiцнення власних позицiй. Вашi чутливiсть i вразливiсть, прихованi пiд маскою зовнiшньої холодностi, можуть зашкодити досягненню мети. Сприятливi днi: 25, 27; несприятливi: 23.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень має подвiйну характеристику. Вiрогiднi поїздки, новi знайомства або зустрiчi зi старими друзями. Проте все це вимагатиме витрати значних коштiв. Сприятливий тиждень для вирiшення конфлiктних ситуацiй з близькими людьми. Можливо, за випадковим збiгом обставин ви опинитеся пiд чиїмось впливом. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 28.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень сприятливий для реорганiзацiї побуту, великих покупок, обмiну. Вiрогiдна пiдтримка зi сторони: близькi вам люди можуть узяти частину фiнансових проблем на себе. Трапиться щось, що сприятливо вплине на справи i матерiальне становище Скорпiонiв. Цей тиждень сприятливий для громадських справ i доручень, звернення у вищi iнстанцiї, судових розглядiв. Можливо, що цiкавi пропозицiї принесуть вам вигоду i моральне задоволення. У порiвняннi з представниками iнших знакiв Зодiаку Скорпiони будуть найпоряднiшими спiвробiтниками. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень припускає суєту, поспiшнiсть, розлуку. Ймовiрно, проблеми i помилки у сферi професiйної дiяльностi примусять вас зануритися в неї з головою. Небезпечнi груповi заняття, фiзичнi навантаження. Украй несприятливий тиждень, який пройде пiд знаком духовних метань, спокус плотi, iлюзорних надiй. Вiрогiднi непорозумiння або сварки з оточуючими вас людьми. Втiм, шляхетнiсть Стрiльцiв допоможе їм знайти шляхи до примирення. В особистому життi не виключенi розчарування. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 23.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень передбачає захист переконань, пiдступи недоброзичливцiв, лестощi, пiдкуп. Козероги можуть опинитися у двозначнiй ситуацiї. Тиждень встановлення закономiрностей, причинно-наслiдкових зв`язкiв, протистояння двох космiчних початкiв. Можливо, вiдбудеться якась значна подiя в життi немолодих Козерогiв, яка пов`язана з минулим. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

Водолій (21.01-19.02)

Сприятливий тиждень для немолодих Водолiїв. Багато хто з них буде повний сил i енергiї. Вiрогiднi приємне спiлкування, отримання джерел заробiтку. Авторитет Водолiїв помiтно змiцниться. Таємний ворог спробує пiдставити вам пiднiжку, але в результатi сам постане в невигiдному свiтлi. Бiди повиннi обiйти Водолiїв стороною. Сприятливi великi змiни побуту: ремонт, покупка меблiв. Самотнiх Водолiїв чекають багатообiцяючi зустрiчi, цiкавi, але нетривалi знайомства. Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 23.

Риби (20.02-20.03)

Цей тиждень характеризується контактами i придбаннями. Iдеї i фантазiї, якi прийдуть Рибам в голову, можуть утiлитися в життя i принести їм моральне i матерiальне задоволення. Ймовiрно, що Риб-чоловiкiв чекає романтична зустрiч. Вразливі представники знаку вiдчуватимуть страх як перед життям, так i перед смертю. Можливий успiх у всiх починаннях. Тиждень сприятливий для укладення угод, переговорiв. Почуття i емоцiйне життя багатьох Риб стануть багатшi, а думки – конкретнiшi. Ймовiрне отримання звiстки, яка пiднiме вам настрiй. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 28.