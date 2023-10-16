Януковича судитимуть за розстріл «Небесної сотні»: серед загиблих Ігор Сердюк з Кременчука

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 305

Працівники Державного Бюро Розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Серед загиблих — кременчужанин, Герой України Ігор Сердюк.

Вдень 18 лютого 2014 року під час протистояння у Кріпосному провулку в урядовому кварталі вбили трьох учасників Революції Гідності. Серед полеглих Героїв був 44-річний Ігор Сердюк з Кременчука. У вбивстві Сердюка, Шаповала та Кіщука обвинувачується Олександр Бєлов, харківський «беркутівець». У його рушниці знайшли сліди свинцю, на нього також вказують свідки. Певний період під час слідства він перебував у СІЗО, але у 2016 році суддя Лашевич присудив йому нічний домашній арешт, і зрештою у вересні 2017 року той просто не з'явився до суду. Станом на зараз (2021 рік) його оголошено в розшук.

Перед судом постане Янукович та весь тодішній силовий блок

За інформацією пресслужби ДБР, обвинувальний акт направили до суду. У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:

Президент України Віктор Янукович;

Міністр внутрішніх справ України;

заступник Міністра внутрішніх справ України;

Голова СБУ;

Перший заступник Голови СБУ — керівник Антитерористичного центру;

Міністр оборони України;

начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

в. о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

Встановили, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на понад 16 мільйонів гривень.

Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Це кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні Голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у збройних силах російської федерації, та, як наслідок, набули громадянство РФ, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах РФ.

Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах російської федерації, якій давали присягу.

Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними Силами України.

Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Справу 6 міліціонерів направили до суду

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 6 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві ці та інші міліціонери спецроти «Беркут» виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

Після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак, частина її була найдена та ідентифікована.

6 колишніх міліціонерів обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, перевищення службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивств та закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викраденні табельної вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, низка частин ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами РФ.

Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, спеціальне досудове розслідування знаходиться на завершальній стадії.