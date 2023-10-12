Президента прохають присвоїти звання Героя України загиблому воїну Миколі Суховієнку

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На сайті Президента України оприлюднили петицію про присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) загиблому військовому з Кременчуччини Миколі Івановичу Суховієнку.

Петицію підписати можна ТУТ .

Микола Суховієнко мав великий досвід в бойових діях. З 2014 до 2019 рік проходив службу у бойових частинах, неодноразово підписував контракт зі Збройними Силами України. Микола Іванович брав участь в бойових діях на найгарячіших ділянках фронту, зокрема і в боях за Донецький аеропорт у 2014 році. У 2018 році воїн був нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» та орденом «За мужність» 3-го ступеня.

Лютий 2022 року не залишив Миколу Івановича байдужим. Попри стан здоров’я та групу інвалідності, він знову взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім та Батьківщину від озвірілих рашистів, які знищують все на своєму шляху.

У перший день повномасштабної війни, 24 лютого, чоловік прийшов до центру комплектування та був відправлений до військової частини А2167 (72-га окрема механізована бригада), де був заступником командира бойової машини.

Понад рік наш сміливий земляк чинив опір рашистській орді, наближаючи нашу перемогу. Та, на жаль, війна безжальна, і вона забирає найкращих наших захисників.

16 травня поблизу населеного пункту Вугледар на Донеччині життя Миколи Івановича обірвав ворожий артилерійський обстріл. Він був справжнім сином України. Це непоправна втрата для нас, для всієї країни. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним загиблого. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя України!

– Саме Микола Іванович закріпив державний прапор України на будівлі за 70 метрів від позицій противника. На цей сміливий вчинок йому знадобилось понад 4 годин. Повзком, розміновуючи ворожі «сюрпризи», він дістався рибацького будиночка і встановив прапор, – йдеться у петиції.