Найближчі дві доби на Полтавщині збережуться заморозки

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11 жовтня заморозки не тільки на ґрунті, а й у повітрі

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попередив про збереження заморозків вночі та вранці 10 та 11 жовтня. За даними центру, 10 жовтня вночі та вранці на поверхні ґрунту очікуються заморозки …0…-5ºС (1 рівень небезпечності - жовтий).

11 жовтня - також вночі та вранці - на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються сильні заморозки …0…-5ºС (II рівень небезпечності - помаранчевий).