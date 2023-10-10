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Кременчук, Війна

Українці зберігають впевненість у перемозі над ворогом та вірять ЗСУ – Gallup

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 125

 

Перемогою українці вважають повне очищення наших земель від загарбників

Після 19 місяців наполегливого опору російському вторгненню українці, як і раніше, впевнені у перемозі у війні – хоча й трохи менше, ніж у перші місяці після вторгнення. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного агентством Gallup.

60% українців, опитаних у липні та серпні 2023 року, заявили, що хочуть, щоб Україна продовжувала воювати доти, доки вона не переможе. Це вдвічі більше, ніж тих, хто хоче, щоб Україна розпочала переговори про припинення війни якомога швидше (31%).

У вересні 2022 року 70% українців заявляли, що хочуть, щоб їхня країна продовжувала битися до перемоги проти агресорів.

Українці впевнено називають критерії перемоги у війні – це повернення всіх територій, анексованих росією з 2014 року, включно з Кримом. Таку думку висловили 91% опитаних. Ця позиція не змінилася порівняно з 2022 роком.

Віра українців у ЗСУ також залишається непохитною. За даними Gallup, у серпні 2023 року 95% продовжать довіряти Збройним Силам України, що відповідає рівню попереднього року, коли рф вторглася в країну (94%).

Опитування Gallup, проведені 2023 року, показують, що незначна меншість українців змінила свою думку за минулий рік і тепер виступає за швидке припинення бойових дій.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне
Теги: війна Перемога соціологія опитування ЗСУ
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