Мешканцям Петрівки пообіцяли нові контейнерні майданчики до початку листопада

За коментарем ми звернулися до заступника міського голови Кременчука з житлово-комунальних питань Івана Москалика.
Він повідомив «Кременчуцькому Телеграфу», що роботи з облаштування контейнерних майданчиків на Петрівці ведуться, вже закінчили облаштування двох з них. Ремонт майданчика, про який йде мова, мають завершити до кінця листопада.
Нагадаємо, У Кременчуці цього року планували облаштувати три нові контейнерні майданчики для складування твердих та великогабаритних побутових відходів. за такими адресами: вул. Олексія Древаля, 85; кварт. 304, 17; просп. Лесі Українки, 13.
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