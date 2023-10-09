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Мешканцям Петрівки пообіцяли нові контейнерні майданчики до початку листопада

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 143

 Люди скаржаться, що не можуть підійти до баків
«Добрий вечір , в тому році була стаття, що до смітника на вул. Олексія Древаля 27-а . В ній було сказано , що в бюджет закладено новий майданчик на ремонт і  заміну сміттєвих баків, все в процесі розроблення. Пройшов рік і 2 місяці тому було знято старе асфальтне покриття і перерита дорога де стояли смітники, після цього ніякі ремонтні роботи не проводилися. Люди не можуть підійти до баків, які переставили, бо після навіть маленького дощу створюється велика багнюка, і люди через те що не можуть підійти, просто кидають сміття де заманеться. Сміття розмивається по всій вулиці через потік води», - написала нам читачка Наталія.

 

За коментарем ми звернулися до заступника міського голови Кременчука з житлово-комунальних питань Івана Москалика.

Він повідомив «Кременчуцькому Телеграфу», що роботи з облаштування контейнерних майданчиків на Петрівці ведуться, вже закінчили облаштування двох з них. Ремонт майданчика, про який йде мова, мають завершити до кінця листопада. 

Нагадаємо, У Кременчуці цього року планували облаштувати три нові контейнерні майданчики для складування твердих та великогабаритних побутових відходів. за такими адресами:  вул. Олексія Древаля, 85; кварт. 304, 17; просп. Лесі Українки, 13.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: фото читачки
Теги: ЖКГ Петрівка конейнерні майданчики сміття
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