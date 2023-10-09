В кінці жовтня Україна традиційно перейде на зимовий час

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 118

Стрілки годинників переведемо назад

29 жовтня Україна перейде на зимовий час. Традиційно стрілки годинників переводимо на годину назад. У 2023 році це буде 29 жовтня о 4:00.

Автор: Олеся Данилова

Поділитись новиною



