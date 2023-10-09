Два з двох: кременчуцький рятувальник здобув перемогу в обласному чемпіонаті з боксу

У першому поєдинку переміг нокаутом боксера з Миргорода, а в другому поєдинку переміг суперника з Полтави
Рятувальник з Кременчука Владислав здобув перемогу у Полтавському обласному чемпіонаті з боксу та отримав путівку на чемпіонат України. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Полтавської області.
Відбірковий чемпіонат Полтавської області з боксу відбувся 4-7 жовтня 2023 року в ДЮСШ «Олімпійські надії» Полтавської обласної ради.
Владислав провів 2 поєдинки серед чоловіків у ваговій категорії до 75 кг.
У першому поєдинку переміг нокаутом боксера з Миргорода, а в другому поєдинку переміг суперника з Полтави.
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