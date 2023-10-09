Два з двох: кременчуцький рятувальник здобув перемогу в обласному чемпіонаті з боксу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1

У першому поєдинку переміг нокаутом боксера з Миргорода, а в другому поєдинку переміг суперника з Полтави

Рятувальник з Кременчука Владислав здобув перемогу у Полтавському обласному чемпіонаті з боксу та отримав путівку на чемпіонат України. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Полтавської області.

Відбірковий чемпіонат Полтавської області з боксу відбувся 4-7 жовтня 2023 року в ДЮСШ «Олімпійські надії» Полтавської обласної ради.

Владислав провів 2 поєдинки серед чоловіків у ваговій категорії до 75 кг.

У першому поєдинку переміг нокаутом боксера з Миргорода, а в другому поєдинку переміг суперника з Полтави.