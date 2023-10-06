Заступником голови Верховного Суду обрали суддю, який наразі воює у снайперському підрозділі

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Його втретє мобілізували на військову службу у лютому 2022 року

На засідання пленуму Верховного Суду України заступником голови ВСУ було обрано Олександра Мамалуя, який обіймав посаду судді ВСУ у Касаційному господарському суді. Наразі Олександр Мамалуй перебуває на військовій службі у ЗСУ – воює у складі снайперського підрозділу механізованої бригади.

Про це, повідомили у пресслужбі Верховного Суду України 6 жовтня.

Кандидатуру Олександра Мамалуя на пленумі підтримали 87 суддів Верховного Суду, а 41 суддя проголосував проти.

Таким чином він був обраний заступником голови Верховного Суду Станіслава Кравченка, якого пленум ВСУ обрав своїм головою у травні 2023 року.

Новообраний заступник голови ВСУ Олександр Мамалуй повідомив, що демобілізувати з лав ЗСУ у зв’язку з обранням на посаду заступника голови ВСУ його можуть протягом кількох тижнів.

49-річний харків’янин Олександр Мамалуй обіймає суддівські посади з 2001 року. З 2006 до 2014 року він працював головою Господарського суду Харківської області.

У перший день першої хвилі часткової мобілізації - 18 березня 2014 року, у званні солдата був мобілізований до ЗСУ. Службу проходив на посаді снайпера роти снайперів 93 окремої механізованої бригади, у складі якої брав участь в обороні та визволенні населених пунктів на Донеччині у 2014-2015 роках, зокрема - обороні Донецького аеропорту.

У березні 2015 року був демобілізований із ЗСУ у званні сержанта, а у квітні того ж року мобілізований до Державної прикордонної служби України (ДПСУ), у підрозділах якої виконував бойові завдання в зоні АТО з липня по грудень 2015 року. У 2016 році звільнився у запас, закінчив короткострокові курси підготовки офіцерів запасу та отримав первинне офіцерське звання «молодший лейтенант».

У листопаді 2017 року указом президента був призначений суддею Верховного Суду України.

Після повномасштабного вторгнення росії Олександра Мамалуя втретє мобілізували до лав ЗСУ. У складі снайперської групи однієї з бригад Сухопутних військ він бере безпосередню участь в бойових діях проти російських загарбників.

Нагороджений трьома орденами «За мужність» та чотирма відзнаками від Міністра оборони, ГУР, ДПСУ та Президента України. У 2023 році Олександр Мамалуй був також нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Срібний хрест».

Почесний донор України. Між другою та третьою мобілізаціями 73 рази безплатно здавав кров для потреб українських військових шпиталів.