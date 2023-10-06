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Володарі Кубка та чинний чемпіон: хокеїсти «Кременчука» зіграють з київським «Соколом»

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 2

 

«Сокіл» на сьогоднішній поєдинок виходить з жадобою реваншуватися

Сьогодні, 6 жовтня, у київському Палаці спорту зіграють команди «Кременчук» та «Сокіл» в рамках 2 туру чемпіонату України з хокею 2023/2024. Про це повідомили на Facebook-сторінці Федерації хокею України.

Команди зустрінуться вперше після кубкового фіналу в Кременчуці. Зазначимо, що «Кременчук» виборов перемогу у цьогорічному Кубку України у грі проти «Сокола». У свою чергу, київська команда стала першою у торішньому чемпіонаті, здолавши у фіналі кременчужан.

— «Сокіл» на сьогоднішній поєдинок виходить з жадобою реваншуватися. Підсилившись воротарем Петровим і нападником Разумовим, які в Кубку ще не виступали, — йдеться у повідомленні.

Транслюватимуть гру на Спорт 1 та YouTube-канал ФХУ — https://www.youtube.com/watch?v=cQwrOIYyLWg 

Нагадаємо, у 1 турі цьогорічного чемпіонату України хокеїсти «Кременчука» розгромно перемогли київських новачків «Тризуб».

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ХК Кременчук хокей
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