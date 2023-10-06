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Надзвичайні новини, Полтавщина

У полтавської лікарки вилучили 10 тис. доларів: підозрюють у незаконному оформленні інвалідності чоловікам

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 147

 

Також у рамках досудового розслідування також провели обшуки в будинку та автомобілі працівника однієї з МСЕК, під час яких вилучили понад 80 тисяч доларів США, понад 700 тисяч гривень та медичну документацію стосовно кількох сотень людей

У Полтаві 43-річну лікарку однієї з приватних клінік підозрюють у незаконній схемі оформлення інвалідності чоловікам під час воєнного стану. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

 

Відомо, що жінка пообіцяла військовозобов’язаному переселенцю з Донецької області допомогу у встановленні II групи інвалідності з метою перетину державного кордону України під час воєнного стану.

 

Така послуга коштувала 5,5 тисяч доларів США, які жінка отримала у приміщенні клініки.

Під час обшуку вдома у лікарки правоохоронці вилучили понад 10 тис. доларів США та 400 Євро, а у приміщенні поліклініки – документи.

 

У рамках досудового розслідування також провели обшуки в будинку та автомобілі працівника однієї з МСЕК, під час яких вилучили понад 80 тисяч доларів США, понад 700 тисяч гривень та медичну документацію стосовно кількох сотень людей.

Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру працівнику МСЕК.

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Автор: Дарія Згура
Теги: інвалідність Полтава прокуратура Полтавщини
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