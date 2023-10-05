Полтавська ОВА завела собі канал у WhatsApp

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Полтавська обласна військова адміністрація повідомила про створення канал у месенджері WhatsApp, повідомив очільник області Дмитро Лунін.
Нагадаємо, компанія Meta у червні впровадила функцію для стеження за новинами, яка називається «Канали», у WhatsApp.
У каналах WhatsApp можна стежити за новинами від людей та організацій, не виходячи з WhatsApp. Адміністратори каналів зможуть публікувати в них контент (повідомлення, фото, відео, стікери та опитування), а підписники – переглядати його.
Посилання на канал - тут.
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