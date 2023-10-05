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Надзвичайні новини

У Кременчуці п'яний водій скоїв ДТП та поїхав з місця події

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 242

На водія склали ряд адміністративних матеріалів

Вчора, 4 жовтня, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова патрульні зупинили 67-річного водія Daewoo, який скоїв ДТП та поїхав з місця події. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Під час перевірки документів патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Проте чоловік відмовився пройти огляд та повідомив, що вживав алкоголь після скоєння ДТП.

На водія склали ряд адміністративних матеріалів, а саме протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) протокол за ст. 124 (Вчинення ДТП) та протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП)

– Шановні водії, у жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. У разі виявлення водіїв у стані сп’яніння одразу звертайтеся на лінію 102, – закликають патрульні.
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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП водій вулиця Вадима Пугачова
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