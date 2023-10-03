У кременчуцьких дворах замість капітального ремонту робитимуть поточний - але обіцяють по максимуму

Замість капітального ремонту у дворах Кременчука проведуть поточний ремонт замість капітального. На ці цілі витратять 4,53 млн гривень. Рішення про перерозподіл коштів бюджету територіальної громади Кременчука ухвалили на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради 2 жовтня.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що мова йде про ремонт внутрішньодворових проїздів, аби швидше закінчити роботи до кінця зими.
Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови Іван Москалик, роботи з поточного ремонту охоплять усе місто, де потрібно ліквідувати ямковість.
Ремонт доріг у Кременчуці 2023: ямковий vs капітальний
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.