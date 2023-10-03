«За допомогою квадрокоптерів ми виявляємо порушників» – Володимир Гришанін про підпали сухостою

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 139

На Полтавщині рятувальники виявляють осередки займання завдяки квадрокоптерам та фіксують це на відео

З початку 2023 року під час рейдових відпрацювань рятувальники використовують у своїй роботі квадрокоптери. Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини розповів заступник начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін.

– За допомогою квадрокоптерів ми виявляємо порушників та фіксуємо все на відео. Надалі ці дані слугують неспростовним доказом порушення», – говорить Володимир.

Також Володимир Гришанін закликав не випалювати суху рослинність та сміття. Не викидати недопалки в суху рослинність та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки.