«За допомогою квадрокоптерів ми виявляємо порушників» – Володимир Гришанін про підпали сухостою

На Полтавщині рятувальники виявляють осередки займання завдяки квадрокоптерам та фіксують це на відео
З початку 2023 року під час рейдових відпрацювань рятувальники використовують у своїй роботі квадрокоптери. Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини розповів заступник начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін.
Також Володимир Гришанін закликав не випалювати суху рослинність та сміття. Не викидати недопалки в суху рослинність та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.