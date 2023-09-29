Вартість пального на Полтавщині знову зростає: які ціни на АЗС 29 вересня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 456

Напередодні вихідних, у п'ятницю, 29 вересня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині знову зросли. Щоправда, не на всі види пального. Вартість бензину А-92 та зрідженого газу не змінилася. А середні ціни на бензин А-95 та дизельне пальне збільшилися на 22 копійки за літр. Найбільше ж подорожчав бензин А-95 преміум - на 33 копійки за літр.

Нагадаємо, що за оцінками експертів, ціни на бензин у жовтні можуть злетіти до 60-70 гривень за літр. А за песимістичним сценарієм вони невдовзі можуть підвищитися до 80 гривень за літр.

Так, президент Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів» Леонід Косянчук заявив, що за песимістичним прогнозом ціни до середини жовтня можуть сягнути 60-65 гривень.

Водночас директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн припустив, що якщо ціни на нафту залишаться нижче 95 доларів за барель, то ціна на пальне може стабілізуватися в районі 60 гривень за літр.

А от голова мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін прогнозує, що незабаром дизельне пальне може подорожчати до 60-63 гривень за літр. Він також не виключає, що навесні 2024 року вартість бензину та дизельного пального в Україні досягне позначки 80 гривень за літр, якщо ціна нафти на світових біржах перевищить $100 за барель.

На ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 29.09.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 57,55 +0,33 +0,583% Бензин А-95 55,35 +0,22 +0,403% Бензин А-92 53,45 0,00 0% Дизельне пальне 55,13 +0,22 +0,405% Газ автомобільний 25,54 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 29.09.2023 р.