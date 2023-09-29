Кременчужанина, який розбещував двох дівчаток за гаражами, взяли під варту

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 0

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі

Чоловікові, який розбещував малолітніх дівчат у Кременчуці, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Нагадаємо, що 26 вересня, близько 14.00, у Кременчуці на 278 кварталі біля гаражів 49-річний місцевий чоловік розбещував двох малолітніх дітей.

Правопорушника затримали. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи) Кримінального кодексу України.

Кременчужанину загрожує до 8 років позбавлення волі.