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Новини із ЗАЕС: «гарячий зупин» енергоблоку №4 і протипіхотні міни

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 2

Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії

Вчора, 24 липня, попри вимоги Держатомрегулювання та ДП «НАЕК «Енергоатом» на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок № 4 у стан «гарячий зупин».

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.

— Зараз експлуатація енергоблока № 4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані «холодний зупин», — наголосили атомщики.

Також вчора генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що 23 липня його співробітники виявили на території ЗАЕС протипіхотні міни.

За його словами, ці міни розміщені в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Їх розмістили російські військові на території, яку вони контролюють.

— МАГАТЕ також продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, у тому числі блоків 3 і 4, які становлять особливий інтерес, — зазначив Рафаель Гроссі.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Енергоатом, МАГАТЕ
Теги: радіація ЗАЕС міни енергоблоки Енергоатом МАГАТЕ Рафаель Гроссі
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