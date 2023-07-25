Новини із ЗАЕС: «гарячий зупин» енергоблоку №4 і протипіхотні міни

Вчора, 24 липня, попри вимоги Держатомрегулювання та ДП «НАЕК «Енергоатом» на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок № 4 у стан «гарячий зупин».
Про це повідомили в «Енергоатомі».
Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.
— Зараз експлуатація енергоблока № 4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані «холодний зупин», — наголосили атомщики.
Також вчора генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що 23 липня його співробітники виявили на території ЗАЕС протипіхотні міни.
За його словами, ці міни розміщені в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Їх розмістили російські військові на території, яку вони контролюють.
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