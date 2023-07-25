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Завтра у Кременчуці відбудеться вікторина, присвячена Дню Української Державності

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Історико-культорологічний та просвітницький захід триватиме цілий день у бібліотеці на Соборній, 12/16

У середу, 26 липня, у бібліотеці філії №3 КЗК КМПБ протягом дня відбуватиметься акція-вікторина «Україна суверенна: від витоків до сьогодення», присвячена Дню Української Державності.

Читачам, які прийдуть до бібліотеки, щоб взяти, обміняти чи здати книги, та й всім іншим кременчужанам і гостям міста, які захочуть взяти участь у вікторині, пропонуватимуть знайти відповіді на питання в експонатах з книжкової виставки.

Бібліотекарки чекають на учасників за адресою: вул. Соборна, 12/16.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бібліотека вулиця Соборна вікторина День Української Державності бібліотека-філія №3 анонс
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