Кременчуцький спортсмен взяв «бронзу» на Європейських іграх єдиноборств

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 105

Для кременчужанина це дебют у спорті серед дорослих

Кременчужанин Ігнат Грінченко посів друге місце у кікбоксингу на Європейських іграх з єдиноборств. Змагання проходили у місті Загреб (Хорватія).

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці тренер спортсмена Сергій Леоненко 23 липня.

Зазначено, що для Ігната змагання були дебютом у дорослому кікбоксингу. До цього спортсмен боксував у категорії «юніори».

У МОН розповіли, що у Європейських іграх єдиноборств — European Universities Combat Championships — узяли участь понад тисяча студентів із 398 університетів із 31 країни Європи. Україну представляли 75 студентів і студенток із 36 університетів.