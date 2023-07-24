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Велосипедист помер у лікарні: у Кременчуці з’ясовують обставини ДТП

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 847

 

Врізався у припарковану автівку

20 липня у Кременчуці на вулиці Богдана Хмельницького 57-річниий велосипедист врізався в автомобіль Mazda, який стояв на узбіччі.

Про це повідомили в ГУ НП Полтавщини 24 липня.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений. 24 липня він помер у лікарні. 

Наразі розслідується кримінальне провадження за ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також нормативно-правових актів, норм і правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) ККУ. 

Обставини та причини події з’ясовує слідство.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: ДТП смерть велосипедист
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