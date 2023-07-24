Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 25 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

проїзди 1й-4й Індустріальні;

провулки 2й-6й Індустріальні;

квт. 304;

вул. А. Ковальова;

вул. Великокохнівська;

вул. Віри Холодної;

вул. Джерельна;

вул. Євгена Патона;

вул. Іллі Мечнікова;

вул. Індустріальна;

вул. Козацька;

вул. Марусі Чурай;

вул. Миколи Молочникова;

вул. Миколи Татарулі;

вул. Можайського;

вул. Нечуя Левицького;

вул. Олексія Древаля;

вул. Солов'їна;

вул. Спасо-Преображенська;

вул. Чернігівська;

пров. Делегатський;

пров. Індустріальний;

пров. Кузьми Скрябіна;

пров. Прибережний;

пров. Рівненський;

пров. Чорнобаївський;

проїзд Сонячний;

туп. Сонячний;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Бузкова;

вул. Василя Симоненка;

вул. Віктора Баранова;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Генерала Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Данила Галицького;

вул. Івана Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Мрії;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. Марка Вовчка;

вул. М. Грушевського;

вул. М. Міхновського;

вул. Олени Пчілки;

просп. Полтавський;

пров. Полтавський;

вул. Полковника Оксанченка;

вул. Размислова;

вул. Ракетна;

вул. Рокитнянська;

вул. Северина Наливайка;

вул. Сергія Кульчинського.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Гайдамацький;

туп. 2-й Гайдамацький;

вул. Академіка Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Космічний;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

пров. Михайлівський;

вул. Олександрійська;

пров. Паторжинського;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Самійлівський;

пров. Самійлівський;

пр. Самійлівський;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Чумацький Шлях.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

квт. 101, 10-11;

вул. Петра Калнишевського, 13А-43.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10;

пров. Вагонобудівний;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

пров. Паторжинського;

вул. Чорноморська.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Олександрійська, 20/36-49;

пров. Промисловий, 6/37;

вул. Самійлівська, 26-34;

проїзд Самійлівський, 7А;

вул. Сергія Єфремова, 14-43;

пров. Транспортний, 10/17, 12/16;

пров. Шкільний, 10-17/10;

пров. Самійлівський, 20А;

вул. Барвінкова, 60-68;

вул. Броніслава Урбанського, 15-34;

вул. Бузкова, 1-56;

вул. Данила Галицького, 46-60;

вул. Михайла Грушевського, 3-7;

вул. Підводника Коваленка, 4;

вул. Рокитнянська, 2Е-38;

вул. Якова Петруся, 25-80/2;

пров. Якова Петруся.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 108;

просп. Полтавський, 13-106;

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;

просп. Полтавський, 30/1;

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Дарвіна, 3-17А;

пров. Леся Курбаса, 4.

Для виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Київська, 2А-179;

вул. Ярова, 3-7;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

с. Піщане;

с. Нова Знам'янка.

Для виконання робіт за заявою користувача: