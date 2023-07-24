Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 25 червня енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 25 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • проїзди 1й-4й Індустріальні;
  • провулки 2й-6й Індустріальні;
  • квт. 304;
  • вул. А. Ковальова;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Віри Холодної;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Євгена Патона;
  • вул. Іллі Мечнікова;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Козацька;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Миколи Молочникова;
  • вул. Миколи Татарулі;
  • вул. Можайського;
  • вул. Нечуя Левицького;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Солов'їна;
  • вул. Спасо-Преображенська;
  • вул. Чернігівська;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Кузьми Скрябіна;
  • пров. Прибережний;
  • пров. Рівненський;
  • пров. Чорнобаївський;
  • проїзд Сонячний;
  • туп. Сонячний;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Бориса Чичибабіна;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Віктора Баранова;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Данила Галицького;
  • вул. Івана Нагнибіди;
  • вул. І. Сікорського;
  • вул. Мрії;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. М. Грушевського;
  • вул. М. Міхновського;
  • вул. Олени Пчілки;
  • просп. Полтавський;
  • пров. Полтавський;
  • вул. Полковника Оксанченка;
  • вул. Размислова;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Северина Наливайка;
  • вул. Сергія Кульчинського.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • туп. 1-й Гайдамацький;
  • туп. 2-й Гайдамацький;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • пров. Вагонобудівний;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров. Космічний;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Михайлівська;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Самійлівський;
  • пров. Самійлівський;
  • пр. Самійлівський;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Чумацький Шлях.
  • У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
  • квт. 101, 10-11;
  • вул. Петра Калнишевського, 13А-43.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Ланковий, 4-11/6;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька, 12;
  • пров. Оксани Мешко, 3-13;
  • пров. Подовжній, 1-6;
  • вул. Подовжня, 14-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
  • пров. Трудовий, 7/10;
  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Чорноморська.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Олександрійська, 20/36-49;
  • пров. Промисловий, 6/37;
  • вул. Самійлівська, 26-34;
  • проїзд Самійлівський, 7А;
  • вул. Сергія Єфремова, 14-43;
  • пров. Транспортний, 10/17, 12/16;
  • пров. Шкільний, 10-17/10;
  • пров. Самійлівський, 20А;
  • вул. Барвінкова, 60-68;
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
  • вул. Бузкова, 1-56;
  • вул. Данила Галицького, 46-60;
  • вул. Михайла Грушевського, 3-7;
  • вул. Підводника Коваленка, 4;
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38;
  • вул. Якова Петруся, 25-80/2;
  • пров. Якова Петруся.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23;
  • пров. Полтавський, 108;
  • просп. Полтавський, 13-106;
  • пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;
  • просп. Полтавський, 30/1;
  • вул. Вільної України, 7/2-26;
  • туп. Дарвіна, 3-17А;
  • пров. Леся Курбаса, 4.

Для виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Київська, 2А-179;
  • вул. Ярова, 3-7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • с. Піщане;
  • с. Нова Знам'янка.

Для виконання робіт за заявою користувача:

  • вул. Квітки Цісик, 24-30;
  • вул. Майора Пугача, 19/22.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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