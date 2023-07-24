Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 25 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 25 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 18.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- проїзди 1й-4й Індустріальні;
- провулки 2й-6й Індустріальні;
- квт. 304;
- вул. А. Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Віри Холодної;
- вул. Джерельна;
- вул. Євгена Патона;
- вул. Іллі Мечнікова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Миколи Молочникова;
- вул. Миколи Татарулі;
- вул. Можайського;
- вул. Нечуя Левицького;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Солов'їна;
- вул. Спасо-Преображенська;
- вул. Чернігівська;
- пров. Делегатський;
- пров. Індустріальний;
- пров. Кузьми Скрябіна;
- пров. Прибережний;
- пров. Рівненський;
- пров. Чорнобаївський;
- проїзд Сонячний;
- туп. Сонячний;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Віктора Баранова;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Івана Нагнибіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Мрії;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. М. Грушевського;
- вул. М. Міхновського;
- вул. Олени Пчілки;
- просп. Полтавський;
- пров. Полтавський;
- вул. Полковника Оксанченка;
- вул. Размислова;
- вул. Ракетна;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Северина Наливайка;
- вул. Сергія Кульчинського.
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Гайдамацький;
- туп. 2-й Гайдамацький;
- вул. Академіка Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Космічний;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- пров. Михайлівський;
- вул. Олександрійська;
- пров. Паторжинського;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Самійлівський;
- пров. Самійлівський;
- пр. Самійлівський;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Чумацький Шлях.
- У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- квт. 101, 10-11;
- вул. Петра Калнишевського, 13А-43.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10;
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- пров. Паторжинського;
- вул. Чорноморська.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Олександрійська, 20/36-49;
- пров. Промисловий, 6/37;
- вул. Самійлівська, 26-34;
- проїзд Самійлівський, 7А;
- вул. Сергія Єфремова, 14-43;
- пров. Транспортний, 10/17, 12/16;
- пров. Шкільний, 10-17/10;
- пров. Самійлівський, 20А;
- вул. Барвінкова, 60-68;
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
- вул. Бузкова, 1-56;
- вул. Данила Галицького, 46-60;
- вул. Михайла Грушевського, 3-7;
- вул. Підводника Коваленка, 4;
- вул. Рокитнянська, 2Е-38;
- вул. Якова Петруся, 25-80/2;
- пров. Якова Петруся.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;
- просп. Полтавський, 30/1;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Дарвіна, 3-17А;
- пров. Леся Курбаса, 4.
Для виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Київська, 2А-179;
- вул. Ярова, 3-7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- с. Піщане;
- с. Нова Знам'янка.
Для виконання робіт за заявою користувача:
- вул. Квітки Цісик, 24-30;
- вул. Майора Пугача, 19/22.