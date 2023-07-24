У Горішніх Плавнях пʼяний таксист потрапив у ДТП і намагався утекти на маршрутці

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 165

Алкоголю у його крові було в 11 разів більше допустимої норми

23 липня, близько 22.40 у Горішніх Плавнях на перехресті вулиць Гірників та Миру пʼяний таксист за кермом Daewoo Lanos не впорався з керуванням та в'їхав у бордюр.

Потім чоловік вийшов з автомобіля та пішов на зупинку, де й був встановлений за допомогою камер відеоспостереження та свідків.

Огляд на стан сп’яніння показав перевищення допустимої норми алкоголю у 11 разів, а саме 2.30 проміле.

На чоловіка склали два адмінпротоколи: за ст. 130 за п'яне кермування та за ст. 124 за порушення правил дорожнього руху.