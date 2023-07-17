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Кременчук, Благодійність

Кременчужанка Діана Биндич потребує допомоги після жахливої ДТП

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 389

Серед усіх постраждалих у ДТП Діана отримала найтяжчі травми й зараз вона у тяжкому стані

Кременчужанка Діана Биндич потребує допомоги після жахливої ДТП, яка сталася 8 липня, у селі Доброводи, на Уманщині. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила подруга постраждалої Анастасія Горяна.

Відомо, що серед усіх постраждалих у ДТП, Діана отримала найтяжчі травми й зараз вона у тяжкому стані. У дівчини відірвана губа, відкрита черепно-мозкова травма, вибиті зуби, зламана ключиця, а права рука зчесана до кістки.

Через невдалу операцію є загроза недієздатності руки. Тому дівчину готують до транспортування у Київ для подальшого лікування і виправлення наслідків операції на руці.

— Звісно, страхова та вибачення водія не зможуть покрити всіх витрат на подальші операції та лікування. Тому ми просимо вас про допомогу, — йдеться у повідомленні.

Номер банківської картки постраждалої: 4441111151074824

Биндич Діана Вікторівна

Номер банківської картки подруги постраждалої: 5375411207147484

Горяна Анастасія Сергіївна

Нагадаємо, вночі, 8 липня, через потужну зливу на Уманщині перекинувся пасажирський автобус Хмельницький-Кременчук.






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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП допомога благодійність травми
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