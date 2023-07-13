Укриття в школах Кременчука почали облаштовувати завдяки журналістам, — Лунін

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 148

Станом на зараз облаштовані або йдуть ремонти в укриттях у 19 навчальних закладах міста

У 19 навчальних закладах Кременчука вже облаштовані або ведуться роботи з облаштування укриттів, повідомив під час сьогоднішнього брифінгу начальник Полтавської обласної військової організації Дмитро Лунін.

— Я дякую журналістам Кременчука, які просувають це питання та ставлять запитання обласній та міській владі, — сказав Дмитро Лунін. — Якщо минулого року у Кременчуці взагалі нічого не робилося, то зараз ми бачимо роботу.

Ця заява прозвучала в рамках відповіді на запитання полтавських журналістів щодо облаштування укриттів у школах обласного центру.

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