Зростання цін на заправках Полтавщини майже припинилося: скільки коштує бензин, дизель та газ 10 липня

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 366

Лише на одній мережі АЗС ціни на бензин та дизель сьогодні незначно підвищилися

Зростання цін на заправках Кременчука та Полтавщини зупиняється. У порівнянні з минулою п’ятницею ціни на заправках піднялися лише на одній з мереж АЗС — на БРСМ-Нафта. Подорожчали бензин А-95 преміум та дизельне пальне — на 50 копійок за літр.

В усіх інших мережах АЗС вартість бензину, дизелю та автогазу залишилась без змін.

Нагадаємо, експерти прогнозували, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 10.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,33 +0,07 +0,145% Бензин А-95 47,89 0,00 0% Бензин А-92 45,72 0,00 0% Дизельне пальне 46,51 +0,06 +0,120% Газ автомобільний 23,24 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 10.07.2023 р.