У рамках останнього обміну з полону повернувся захисник з Полтавщини

З російського полону в рамках останнього обміну повернувся захисник з Полтавщини Сергій Авраменко. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Гребінки Віталій Колісніченко.
Нагадаємо, 6 липня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них — двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.