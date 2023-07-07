У рамках останнього обміну з полону повернувся захисник з Полтавщини

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 581

З російського полону в рамках останнього обміну повернувся захисник з Полтавщини Сергій Авраменко. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Гребінки Віталій Колісніченко.

« І надзвичайно важлива новина для нашої громади — з полону повернувся наш земляк Авраменко Сергій Юрійович! З поверненням, наш ГЕРОЙ! » — написав Колісніченко.

Нагадаємо, 6 липня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них — двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.