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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині під час роботи сильно травмувався майстр бурової установки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 166

  

Чоловік у тяжкому стані

6 липня о 17.41 до реанімаційного відділення Миргородської ЦРЛ із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували 34-річного майстра бурової установки.

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Полтавської ОДА, травму той отримав під час виконання трудових обов’язків на підприємстві ПВБР-ПУ «УКРГАЗ» у с. Зуївка Миргородського району.

Як повідомив начальник районного відділу поліції Віталій Ярмолюк, постраждалого у тяжкому стані ушпиталили до реанімаційного відділення Миргородської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

У кримінальному провадженні триває комплекс слідчих дій.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: травматизм
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