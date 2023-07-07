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Більше 3 млн гривень на ремонти  спрямували з бюджету Кременчука на ремонти в закладах освіти

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 1

Укриття облаштовують у садочку №19, школах №15 та №17

Департаменту освіти Кременчука виділили 3,18 млн гривень. Рішення виконкому про внесення змін до рішення про виділення коштів зі стабфонду затвердили депутати Кременчуцької громади на  сесії 6 липня. Кошти мають спрямувати на облаштування укриттів у закладах освіти Кременчука.

975,1 та 519,4  тис. гривень виділили на поточний ремонт та облаштування підвалу під найпростіше укриття та заміну внутрішніх мереж у підвалі дитячого садочка № 19;

1,2 млн гривень — на капремонт та облаштування підвалу під найпростіше укриття у школі № 15;

480 тис. гривень — на ремонтні роботи зі збільшення площі під облаштування місць для навчання у ліцеї № 17 «Вибір». 

Нагадаємо, третього липня у мерії Кременчука нарешті озвучили орієнтовні дати завершення ремонтних робіт у школах і дитсадках Кременчука.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: школи садочки укриття
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