Більше 3 млн гривень на ремонти спрямували з бюджету Кременчука на ремонти в закладах освіти

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Укриття облаштовують у садочку №19, школах №15 та №17

Департаменту освіти Кременчука виділили 3,18 млн гривень. Рішення виконкому про внесення змін до рішення про виділення коштів зі стабфонду затвердили депутати Кременчуцької громади на сесії 6 липня. Кошти мають спрямувати на облаштування укриттів у закладах освіти Кременчука.

975,1 та 519,4 тис. гривень виділили на поточний ремонт та облаштування підвалу під найпростіше укриття та заміну внутрішніх мереж у підвалі дитячого садочка № 19;

1,2 млн гривень — на капремонт та облаштування підвалу під найпростіше укриття у школі № 15;

480 тис. гривень — на ремонтні роботи зі збільшення площі під облаштування місць для навчання у ліцеї № 17 «Вибір».

Нагадаємо, третього липня у мерії Кременчука нарешті озвучили орієнтовні дати завершення ремонтних робіт у школах і дитсадках Кременчука.